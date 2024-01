Pani Jadwiga Przekop z Kościerzyny świętowała 103 urodziny! Solenizantce życzymy wielu pięknych chwil Edyta Łosińska-Okoniewska

Pani Jadwiga Przekop z Kościerzyny 24 grudnia 2023 r. skończyła 103 lata. Z tej okazji popłynął do niej strumień życzeń nie tylko od rodziny i przyjaciół, ale także władz miasta i dyrekcji MOPS w Kościerzynie. To był wielki dzień i okazja do radości!