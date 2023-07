Po raz pierwszy pielęgniarki, które kończyły studia w Kościerzynie odebrały dyplomy! Edyta Łosińska-Okoniewska

Pierwsi absolwenci pielęgniarstwa, którzy studiowali w Filii Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kościerzynie odebrali dyplomy. To historyczne wydarzenie w Kościerzynie. Dodajmy, że od czerwca ub. roku pielęgniarki, ratownicy i położne mogą kształcić się właśnie w tym mieście. To realna szansa na pozyskiwanie do pracy nowego personelu medycznego.