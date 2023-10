Po tragicznym wypadku w Kaliskach Kościerskich jest wniosek o sygnalizację świetlną przy pasach

Po tragicznym wypadku w Kaliskach Kościerskich jest wniosek o sygnalizację świetlną

Jest szansa, że na przejściu dla pieszych w Kaliskach Kościerskich, gdzie doszło do tragicznego w skutkach potrącenia pieszego, zostanie zainstalowana sygnalizacja świetlna. Wniosek w tej sprawie został przekazany przez zespół ekspertów do zarządcy drogi. Dodajmy, że jest to krajowa 20.

W niedzielę 22.10.2023 r. na wspomnianym przejściu dla pieszych zginął znany lekarz, który został potrącony przez audi. Jak się okazało, kierowca auta prowadził pod wpływem amfetaminy. Trafił na trzy miesiące do aresztu.

Mieszkańcy i kierowcy zwracają jednak uwagę, że widoczność w tym miejscu po zmroku jest niemal zerowa. Chociaż są tam zamontowane lampy, to te jeszcze nie świecą. Przejście zostało oddane do użytku niedawno i Energa nie zdążyła podłączyć oświetlenia.