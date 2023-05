Program artystyczny z repertuaru Kabaretu ”Potem” w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Kościerzynie "Budowlanka"

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie "Budowlanka"

Uczniowie mieli zaszczyt przedstawić inscenizację pt. "Dama na Wieży”, „ Myśliweczek i Dzieweczka”, „Romee i Julia”, w których przewijały się wątki zawodoznawcze. Wydarzenie to było miłą okazją do wywołania uśmiechu na twarzy tegorocznych maturzystów. Uczniowie dali prawdziwy popis i mogą być dumni z efektu końcowego.

Przed maturą należy pamiętać także o tym, by zabrać ze sobą wszystko, co może okazać się nam przydatne w trakcie matury. Najważniejszy jest dowód osobisty. Ponadto na salę egzaminacyjną można wnieść także chusteczki, butelkę z wodą (bez etykiety) oraz ołówek. Bardzo ważne jest, by zabrać ze sobą długopisy z czarnym wkładem.