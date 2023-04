Promowali zawód policjanta wśród uczniów klas maturalnych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie odbyło się kolejne z cyklu spotkanie związane z promocją zawodu policjanta. Celem prelekcji było przybliżenie specyfiki zawodu na lokalnym rynku pracy. Do podjęcia służby w Policji uczniów zachęcali policjanci z kościerskiej komendy. Zainteresowani służbą w Policji otrzymali informacje o procedurze kwalifikacyjnej przyjęcia do służby oraz wymagań, jakie należy spełnić, aby móc zostać policjantem w przyszłości.

Kończysz właśnie szkołę średnią? Myślałeś o służbie w Policji?

Od 1 marca funkcjonariusze do 26 roku życia po odbyciu szkolenia zawodowego podstawowego mogą zarabiać aż 5 411 zł brutto, czyli 4 924 zł "na rękę". Jak aplikować do służby? Zaczynamy od złożenia dokumentów, które możecie składać osobiście w komendach miejskich/powiatowych lub w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Pozostaje również możliwość przesyłania aplikacji drogą pocztową na adres: Zespół ds. Doboru Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ul. Harfowa 60, 80-298 Gdańsk.

Jak wyglądają początki? Po przyjęciu do służby na około 7 miesięcy już jako policjant zostaniesz skierowany na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz czasowo skierowany do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku. Spędzisz tam 91 dni, odbędziesz 63 służby co przekłada się na 504 godziny pracy. Celem tej adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności zdobytych podczas szkolenia zawodowego.

Te umiejętności to między innymi: działania związane z zabezpieczaniem imprez masowych i ochroną obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, działania pościgowe, poszukiwania realizowane w ramach działań pododdziałów Policji. Po zakończeniu adaptacji trafisz do jednostki docelowej, gdzie rozpoczniesz pełnienie codziennej służby.