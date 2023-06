Rolnicy mogą skorzystać z dopłat do zakupu nawozów. Najpierw jednak trzeba złożyć wniosek. Nabór już się rozpoczął Edyta Łosińska-Okoniewska

Rolnicy mogą skorzystać z dopłat do nawozów. To nawet 500 zł do hektara. Aby jednak otrzymać pieniądze, trzeba spełnić kilka warunków. Wnioski będą przyjmowane do 14 lipca 2023 r.