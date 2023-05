Rzecznik konsumentów w Kościerzynie udzielił 1878 porad w 2022 r. Oprócz konsumentów zgłaszali się również sprzedawcy rzeczy i usług

Wosk do świec, stare bilety, słoiki, pedały do roweru, obroża dla psa, biblia, nocniki, futerał na aparat - to tylko niektóre rzeczy, jakie mieszkańcy Pomorza chcą oddać za darmo za pośrednictwem…



Szereg spraw e-mailowych, czy też zgłaszanych osobiście, doczekało się odręcznie sporządzonych pism oraz natychmiastowego przekazania zainteresowanym, przez co maksymalnie skracano czas reakcji przedsiębiorców, np. odstąpień od umów, oświadczeń czy wezwań do zapłaty.

Biuro rzecznika również udzielało pomocy w celu przygotowania przede wszystkim starszym czy upośledzonym ruchowo konsumentom-korespondencję wstępną dla złożenia skargi przez zainteresowaną osobę, jak i przygotowano im dokumentację pocztową.

Zgłaszali się również konsumenci, którzy zamierzali zlecić wykonanie dzieła czy też innych usług. Zadawane pytania dotyczyły formuły prawnej umów. Informowano konsumentów szczegółowo co do zawieranych stosunków prawnych, aby chroniły one przed ewentualnymi konsekwencjami, a przede wszystkim przed niepożądanymi skutkami natury finansowej, a w razie zaistnienia potrzeby, aby doprowadzić do sytuacji procesowej tj. skutecznego i dowodowo przygotowanego dochodzenia roszczeń. Edukowano konsumentów co do różnic istniejących pomiędzy zaliczką a zadatkiem jako formy zabezpieczenia wykonania zawartych umów. Tego typu kontaktów i informacji pisemnych z konsumentami o charakterze przygotowawczym odnotowano 60.