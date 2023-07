Sezon na ogórki trwa w najlepsze. Sprawdziliśmy ceny na targowisku w Kościerzynie. Ile kosztuje kilogram ogórków? ZDJĘCIA

Ogórki na targowisku w Kościerzynie

Sezon ogórkowy rozpoczął się na dobre. Szczególnie w lipcu i sierpniu zbiory ogórków są obfite. Na lokalnym bazarku w Kościerzynie mieszkańcy kupują workami te warzywa. Ceny są różne. W zależności od straganu za kilogram trzeba zapłacić od 6 do 8 zł.

Oczywiście ogórki można wyhodować samemu w ogrodzie, ale to już dużo większe wyzwanie no i trzeba mieć na to miejsce. Zdecydowana większość osób udaje się do sklepu lub na targowisko, gdzie skrzynek z zielonymi warzywami nie brakuje. O tym, czy nadadzą się one do kiszenia lub marynowania, powie nam odmiana.

Warto wiedzieć, że wśród ogórków gruntowych są takie, które najlepiej nadają się do kiszenia, marynowania, czy do jedzenia na surowo. Zatem lepiej zapytać lokalnych sprzedawców, co wybrać. Oni doskonale wiedzą, jakie rodzaje nadają się do zapraw, a jakie do jedzenia na surowo.