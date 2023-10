„Shrek” powraca. To niezwykłe widowisko w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych "Krzysztofiki"

Właściwie kurtyna ledwo opadła po ostatniej, jubileuszowej edycji warsztatów teatralnych „Krzysztofiki”, a znów tytułowy bohater musicalu, przybył do Kościerzyny.

Tak. To piękna już tradycja teatralnej współpracy z kinem Remus. Młodzi aktorzy teraz chcą się pokazać swoim koleżankom i kolegom, a z kolei oni pragną podziwiać pracę wakacyjną swoich rówieśników. Stąd spektakle graliśmy do południa dla kościerskich szkół i nie tylko.

Świetna inicjatywa, doskonały pomysł, pokazać uczniom, jak pięknie i inaczej można spędzić wakacje, a później zaistnieć na profesjonalnej scenie.

Przyznam się, że uczestnicy i my kadra, nie możemy się doczekać tych przedstawień. Znów cała grupa się spotkała, odżywają wspomnienia, anegdoty i znów byliśmy razem. Jak w rodzinie, bo taki klimat u nas panuje. Młodzież bardzo podczas tych warsztatów zżywa się ze sobą.