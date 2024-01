Szymon Kropidłowski wśród najlepszych sportowców w plebiscycie The World Games

Międzynarodowe Stowarzyszenie Igrzysk Światowych (Internationale World Games Association) organizuje co cztery lata, przy wsparciu Międzynarodowego Komitetu Olimijskiego, wydarzenie pod nazwą The World Games, zwane również igrzyskami sportów nieolimpijskich. Można oddać głos (bezpłatnie) na Szymona Kropidłowskiego w plebiscycie The World Games na najlepszego sportowca sportów nieolimpijskich!

Szymon jest mistrzem świata, mistrzem Europy, rekordzistą świata w finswimmingu. Mieszkaniec powiatu kościerskiego jest pierwszym w historii polskim sportowcem nominowanym do tego plebiscytu.

Trzeba jednak pamiętać, że głosując, należy wybrać zawsze dwie osoby: w pierwszej kolejności Szymona Kropidłowskiego, który otrzymuje 2 pkt i potem drugą osobę, która otrzyma 1 pkt. Kolejnego dnia, jako drugą osobę, wybierajmy sportowca z najmniejszą liczbą punktów.

Głosować można jeden raz na dobę na jednym urządzeniu.