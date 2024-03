Tak się mówi po kościersku. Te określenia znają tylko mieszkańcy Kościerzyny

Na zakupy chodziło się do "Pawilonu" lub do "Rolnika"

Dużo jest potocznych nazw i określeń kiedyś były spotkania przy pomniku co dotyczyło nie istniejącego już na rynku i pomnika Wybickiego samo określenie rynek lub targowisko i każdy wie jakie to miejsce dużo też związanych jest z właścicielami sklepów mimo że sklepów już nie ma to nazwy niektóre zostały w młodych latach chodziło się tez na nieistniejący cmentarz żydowski mówiąc że idzie się na żydki pewnie okoliczni mieszkańcy to określenie pamiętają o szkołach to mówiono i jeszcze się mówi podając jedynie jej numer