Urocze psy i koty szukają nowego domu. Zwierzęta do oddania za darmo w Kościerzynie ZDJĘCIA

Te psy i koty szukają nowego domu. Ogłoszenia na OLX z Kościerzyny

W naszej galerii przedstawiamy psy i koty do adopcji z czerwca 2023 roku . Pamiętaj, że przed podjęciem decyzji o adopcji zwierzęcia należy zastanowić się, czy obecna sytuacja życiowa pozwala nam na posiadanie zwierzęcia!

Posiadanie psa czy kota ma w sobie wiele zalet, a jak twierdzą specjaliści ma to nawet właściwości zdrowotne. Zwierzęta czekają na nowe, kochające domy. Czy spotka je to szczęście? Poznaj te słodkie pyszczki.

Do niedawno szacowało się, że psy żyją z ludźmi od ponad 12 tysięcy lat. Jednak współczesne badania i prace archeologiczne doprowadziły do odkrycia szkieletu psa sprzed 31 tysięcy lat! W starożytnym Egipcie za czasów faraonów psy uważano za święte. W Polsce najstarszą pozostałością psa domowego jest czaszka znaleziona w okolicach Sandomierza, datowana ma 4000 lat.

Psy od początku były dla człowieka towarzyszami polowań , obrońcami, opiekunami i przyjaciółmi. Na terenie Polski znaleziono datowany na 1700 rok p.n.e. grób człowieka pochowanego z pięcioma psami. To dowodzi, że były dla niego ważne.

Zastanawialiście się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii…

W różnych częściach świata psy traktuje się różnie. Ich cechy – lojalność, opiekuńczość, wierność – docenia zachodnie społeczeństwo. Z kolei w niektórych krajach rozwijających się i na wielu obszarach Azji psy nie cieszą się takim samym szacunkiem. W niektórych rejonach świata są używane jako zwierzęta juczne, a nawet jako pokarm dla ludzi.

Mózg człowieka i mózg psa funkcjonują w bardzo podobny sposób. To dlatego zwierzęta doskonale rozumieją, co chcemy im przekazać. Psy rozróżniają ton, którego używamy mówiąc do nich, a tym samym także ludzkie emocje. I odpowiednio na nie reagują.