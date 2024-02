W gminie Dziemiany zostali nagrodzeni najlepsi sportowcy roku 2023 w ośmiu kategoriach Joanna Surażyńska

Nagradzanie najlepszych sportowców ma kluczowe znaczenie dla promowania doskonałości, motywowania innych do osiągania sukcesów oraz budowania pozytywnego wizerunku sportu. To nie tylko sposób na docenienie ciężkiej pracy i determinacji tych, którzy osiągnęli najwyższy poziom umiejętności w swojej dyscyplinie, ale także bodziec dla młodych adeptów sportu, zachęcający ich do ciężkiej pracy i poświęcenia w dążeniu do swoich celów.