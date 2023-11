W Kaliskach Kościerskich powstała grupa wsparcia, która pomoże dzieciom radzić sobie z emocjami

Grupa wsparcia w Kaliskach

Dodajmy, że program jest realizowany w Polsce od kilku lat i spełnia standardy jakości poziomu I, co oznacza, że jest to program obiecujący. Podstawowym jego założeniem jest przekonanie, że warunkiem sukcesu i szczęścia w życiu jest inteligencja emocjonalna.

Do współpracy zaproszono pedagogów ze szkół w gminie Kościerzyna. W październiku odbyło się szkolenie rekomendowane, które zostało wpisane do Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego pt. ,,Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.

Jak podkreślają autorzy, gdy ktoś się zrani lub skaleczy sięga do apteczki pierwszej pomocy medycznej, by szybko opatrywać rany, zaklejać plastrem zadrapania lub podać leki uśmierzające ból. A co się dzieje, jeśli mamy do czynienia ze zranieniem emocjonalnym?