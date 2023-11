W Muzeum Hymn Narodowego w Będominie zorganizowano weekend patriotyczny z atrakcjami

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie to perełka regionu. Właśnie tu na świat przyszedł Józef Wybicki, twórca hymnu. Nic zatem dziwnego, że w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowano szereg atrakcji w muzeum. Patriotyczny weekend w Będominie przyciągnął młodszych i starszych mieszkańców powiatu kościerskiego i nie tylko.

11 listopada, w Święto Niepodległości, nie brakowało chętnych do zwiedzania Muzeum Hymnu Narodowego.

Organizatorzy wydarzenia zadbali także by wizyta w tym miejscu była owocna i zaprosili odwiedzających do wysłuchania krótkiej prelekcji o hymnie i symbolach narodowych.

10 listopada w Będominie odbyły się wojewódzkie obchody pod nazwą "Szkoły do hymnu". Wówczas też złożono kwiaty pod pomnikiem Józefa Wybickiego, a o 11.11 wraz z uczniami w całej Polsce odśpiewano hymn. Kolejna odsłona wspólnego świętowania miała miejsce 11 listopada. Wówczas też punktualnie o godzinie 12.00 w muzeum zaśpiewano hymn, a następnie goście wysłuchali wykładu o naszym hymnie narodowym.