Bieg Mazurka Dąbrowskiego w Będominie przyciągnął tłumy biegaczy z całej Polski

- Przyjeżdżam do Będomina od lat z przerwą podczas pandemii - mówi Piotr, jeden z uczestników. - To świetna impreza z akcentami patriotycznymi na Kaszubach. Cieszę się, że to wydarzenie integruje biegaczy w różnym wieku i zachęca tych najmłodszych do startów. Bieganie jest po prostu świetne i namawiam każdego do uprawiania tej dyscypliny, zwłaszcza, że nie wymaga wielkich nakładów finansowych. Wystarczą wygodne buty.