W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie zwanym Ekonomikiem zorganizowano Powiatową Inaugurację Roku Szkolnego ZDJĘCIA

W tym roku uruchomiono także dwa nowe kierunki jak mechatronik w PZS nr 2 i branżowy oddział wojskowy w PZS nr 3.

- Uśmiechnięci, wypoczęci czekacie na rozpoczęcie nowego roku szkolnego - mówiła podczas uroczystości Jarosława Łoncka, dyrektor PZS nr 1 w Kościerzynie. - Wróciliście po dwóch miesiącach wakacji i szkoła już się za wami stęskniła. Dzisiaj taka uśmiechnięta, odnowiona z licznymi niespodziankami po prostu na was czeka. Wiem, że powrót z wakacji jest trudny, ale wy także doskonale wiecie, że w szkole też może być ciekawie, jest dużo atrakcji. Im szybciej przestawicie się z okresu beztroskiego wypoczynku na okres intensywnej pracy, tym szybciej zrozumiecie, że nauka i wiedza to jest to, co w życiu człowieka liczy się naprawdę bardzo. Myślę, że jeżeli rozpoczniecie naukę od pierwszych tygodni, to tych sukcesów będzie dużo. Moi drodzy, szanujcie siebie i innych, pomagajcie tym, którzy tej pomocy potrzebują i zobaczycie, że świat, który jest wokół was bardzo szybko się zmienia, dlatego, że to właśnie wy go zmieniacie. Życzę wam wszystkiego dobrego, samych sukcesów, przyjaźni i miłej atmosfery.