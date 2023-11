W Starej Kiszewie w specjalnej ankiecie pytają mieszkańców o ich potrzeby kulturalne

- Sporo się dzieje w naszej gminie i oferta jest ciekawa, zwłaszcza dla młodszego pokolenia - mówi Elżbieta, mieszkanka gminy Stara Kiszewa. - Doceniam zwłaszcza zajęcia, które organizowane są dla dzieci w poszczególnych miejscowościach w lokalnych świetlicach. To naprawdę duży plus, bo nie każdy może dojechać do Starej Kiszewy. A jeśli dzieje się coś na miejscu, to dzieci z chęcią z tego korzystają. Nauka języka angielskiego to bardzo cenna inicjatywa. Może warto byłoby pomyśleć o takich zajęciach także dla dorosłych.