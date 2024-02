W Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie odbył się turniej szachowy. Sprawdź wyniki!

SP nr 6 Kościerzyna

Do turnieju zgłosiło się 17 zawodników, w tym 3 dziewczęta. Dla niektórych były to pierwsze zawody szachowe w życiu. Sędzią był Piotr Kwidziński, który zapewnił profesjonalne przeprowadzenie zawodów. Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim po 10 minut na partię dla zawodnika. Każdy zawodnik rozegrał 7 partii. Wszystkie partie były bardzo zacięte, ale prowadzone w przyjaznej atmosferze. Była to okazja, by miło spędzić czas z przyjaciółmi.

Zwycięzcą zawodów został Miłosz Szczepański z klasy 3c, który wygrał wszystkie swoje partie! Otrzymał za wygraną puchar dyrektora szkoły, dyplom oraz głośnik.