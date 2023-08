Wakacje 2023. Szenajda - piękne miejsce na Kaszubach. Tu można poczuć las w każdym zakątku wsi ZDJĘCIA Edyta Łosińska-Okoniewska

Szukacie wyjątkowych miejsc na wakacyjny spacer, czy przejażdżkę rowerem? Wybierzcie się do Szenajdy w gminie Kościerzyna. Ta niewielka miejscowość położona na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego jest idealnym miejscem, by lepiej poznać Kaszuby. Wśród pachnących lasów można prawdziwie odpocząć. W dodatku blisko stąd do popularnych w tym rejonie atrakcji.