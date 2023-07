Wakacje w Kościerzynie 2023. Stolemy czyli kaszubscy siłacze są wizytówką miasta. Odszukaj ich w grze terenowej [ZDJĘCIA]

- To zawsze problem przy tego rodzaju małych projektach jak ten - dodaje Tomasz Radziewicz. - Nie da się zrealizować Stolemów w dużej skali. Od dłuższego czasu są takie trendy w dużych miastach w Polsce, że tworzy się miniatury różnych bohaterów. Myślę, że pomysł Stolemów wpisuje się w trend, który ma aktywizować ludzi, a zwłaszcza dzieci, które będą zagłębiać się w historię regionu. Stolem to dobry pretekst, aby je do tego zachęcić.