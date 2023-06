Warzywa i owoce królują na targowisku w Kościerzynie. Po ile czereśnie, bób, ogórki gruntowe, truskawki, młode ziemniaki, maliny? Sprawdzamy

- Przyszłam na targowisko specjalnie po świeże ogórki i ziemniaki - mówi Joanna Lubińska z Kościerzyny. - Dla mnie wakacje to właśnie młode ziemniaki z koperkiem i do tego małosolny. Nic nie smakuje lepiej. Oczywiście wolę kupować na targu, bo mam większą gwarancję, że warzywa są świeże. Sprzedający nie mają wielkich chłodni, w których mogą je trzymać. Zatem jak coś wygląda świeżo, to takie po prostu jest.