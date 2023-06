Tragiczny wypadek nad wodą. Mężczyzna utonął w jeziorze Sudomie w gm. Kościerzyna. Policja ustala jego tożsamość

Utonięcie w powiecie kościerskim

Początek wakacji rozpoczął się tragicznie w powiecie kościerskim. W poniedziałek 26.06.2023 r. doszło do utonięcia nad jeziorem Sudomie. Policja ustala tożsamość mężczyzny.

- Wczoraj przed godziną 18:00 dyżurny kościerskiej komendy otrzymał zgłoszenie o utonięciu - relacjonuje Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. - Do zdarzenia doszło nad jeziorem Sudomie w miejscowości Rybaki od strony wsi Łubiana gm. Kościerzyna. Policjanci na miejscu pracowali pod nadzorem prokuratora, przeprowadzili oględziny, technik kryminalistyczny wykonał zdjęcia.

Wstępnie wykluczono, by do śmierci mężczyzny przyczyniły się inne osoby. Ciało zostało przekazane do prosektorium, gdzie zostanie wykonana sekcja zwłok. Obecnie policjanci ustalają tożsamość mężczyzny. Jego wiek oceniono na około 40 lat. Funkcjonariusze ustalają także bliższe okoliczności zdarzenia.