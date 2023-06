Z Kościerzyny do Chojnic znów można pojechać pociągiem. Są jednak uwagi. Wkrótce kolejne remonty peronów m.in. w Łubianie i Kościerzynie

Pociągi wróciły już na linię 211. Koniec z komunikacją zastępczą na trasie Kościerzyna - Chojnice. Pociągi znów kursują, a perony przeszły gruntowne zmiany. Zdaniem podróżnych, nie wszystko się jednak udało. Mieszkańcy narzekają na złe rozwiązania i brak remontów innych peronów.

Pociągiem z Kościerzyny do Chojnic

Podróże koleją zyskują coraz większą popularność. Oczywiście mieszkańcy chętnie przesiadają się do pociągów pod warunkiem, że mają dogodną liczbę połączeń. Na szczęście znów można dotrzeć koleją z Chojnic do Kościerzyny! Mało tego, że pociągi na linii 211 kursują, to jeszcze na trasie przebudowano perony m. in. w Brusach i Dziemianach Kaszubskich. - Dostęp do kolei poprawił się dzięki środkom z „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” - informuje Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakończyły się również prace przy przebudowie torów i modernizacji przejazdów kolejowo - drogowych, co oznacza powrót pociągów na linię z Chojnic do Kościerzyny. Dzięki inwestycjom poprawił się komfort obsługi na przebudowanych peronach na stacjach i przystankach linii kolejowej nr 211 Chojnice - Kościerzyna. Dodajmy, że w kwietniu tego roku zakończone zostały prace w Męcikale, Żabnie koło Chojnice, Lubni, Dziemianach Kaszubskich i Kaliszu Kaszubskim. Na stacji Brusy powstał peron wyspowy oraz plac stacyjny z wygodnymi dojściami do peronu.

- Wraz z korektą rozkładu jazdy, po okresie obowiązywania zastępczej komunikacji autobusowej, pociągi wróciły na trasę nr 211 - informuje Przemysław Zieliński. - Udostępnione zostały także tymczasowo fragmenty peronów w Powałkach, Raduniu i Lipuskiej Hucie. W tych lokalizacjach prace będą kontynuowane do lipca br. Łączny ich koszt wynosi 25 mln zł netto ze środków „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Przebudowane perony są wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Zapewniono także wygodne dojścia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się oraz ścieżki naprowadzające w nawierzchniach peronów dla osób niewidomych i niedowidzących. Są wiaty, ławki i poręcze do odpoczynku na stojąco oraz czytelne oznakowanie z gablotami na rozkłady jazdy pociągów i informacje dla pasażerów. Przygotowano jaśniejsze oświetlenie oraz zamontowano stojaki na rowery. Przy nowych peronach przebudowano tory. Na stacji Brusy jest nowy układ torowy z 3 rozjazdami, które umożliwią pociągom sprawną zmianę toru.

- W województwie pomorskim na liście podstawowej „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, łącznie z wyżej wymienionymi, jest 10 lokalizacji - dodaje Przemysław Zieliński. - Zakończyły się prace przy budowie nowego przystanku Otomino. Koszt robót wyniósł 1,2 mln zł netto. Przystanek zostanie udostępniony podróżnym w 2023 r., po zakończeniu budowy „bajpasu kartuskiego”. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. - Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej - zauważa rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A . - Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. W rządowym programie uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 185 lokalizacji, a na liście rezerwowej 129.

Dodajmy, że wraz z powrotem pociągów na linię 211 zwiększy się również poziom bezpieczeństwa na 8 przejazdach kolejowo - drogowych, gdzie zabudowane zostały sygnalizatory świetlne. Koszt tych prac wyniósł 3,5 mln zł netto. Tymczasem w ciągu ostatnich lat za około 83 mln zł ze środków budżetowych, PLK S.A. wymieniły szyny i podkłady na 50-kilometrowym odcinku linii nr 211 między Chojnicami a Lipuszem. Wymieniono nawierzchnię na 60 przejazdach kolejowo - drogowych, a na 10 przejazdach zabudowano sygnalizację świetlną, co podniosło poziom bezpieczeństwa na styku dróg z torami.

Pociągi pasażerskie mogą jeździć z maksymalną prędkością do 120 km/h, co pozwoliło skrócić czas podróży koleją z Chojnic do Kościerzyny o około 20 minut.

Niebezpieczne wyjście w Dziemianach

Jednak choć powrót pociągów na linię 211 cieszy mieszkańców, to zauważają oni także pewne niedociągnięci Dziemianach. Otóż okazuje się, że nowy peron został zlokalizowany w takim miejscu, że pasażerowie wychodzą na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 235, gdzie z kolei brakuje przejścia dla pieszych.

- Cieszę się, że kolej się rozwija, a perony pięknieją, ale przy takich inwestycjach warto jednak zadbać o bezpieczeństwo pasażerów także po wyjściu z pociągu - mówi mieszkaniec Dziemian. - Chodnik, z którego korzystamy wychodząc z peronu kończy się na skrzyżowaniu, a przejścia dla pieszych brak. Rzecznik PKP tłumaczy, że prace przy przebudowie przystanku Dziemiany Kaszubskie, w zakresie dojść do peronu, zostały uzgodnione z Gminą Dziemiany i zarządcą drogi - bez uwag z ich strony. - Na terenie należącym do PLK S.A. przygotowane zostały dwa bezpieczne dojścia do peronu, ułatwiające wygodny dostęp także podróżnym o ograniczonych możliwościach poruszania się. Ewentualna budowa przejścia dla pieszych w sąsiedztwie przystanku leży w gestii zarządcy drogi - wyjaśnia Przemysław Zieliński. Mieszkańcy Łubiany zwracają także uwagę na zły stan peronu w tej właśnie miejscowości.

- Często jeżdżę pociągami i zastanawia mnie, dlaczego w modernizacji nie uwzględniono peronu w Łubianie, a także drugiego peronu w Kościerzynie. Obydwa stanowią wyzwanie dla osób niepełnosprawnych. Z pytaniami naszych Czytelników zwróciliśmy się także do rzecznika prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. I jak się dowiedzieliśmy, zmiany są w planie. Oba problemy mają zostać rozwiązane. - Przystanek w Łubianie planowany jest do przebudowy w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 211 odcinek Lipusz - Kościerzyna i linii kolejowej nr 212 odcinek Lipusz - Bytów - prace przygotowawcze.” - wyjaśnia Przemysław Zieliński. - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są w posiadaniu dokumentacji przedprojektowej dla tego zadania. Realizacja projektu będzie możliwa po zabezpieczeniu środków finansowych.

Tymczasem stacja Kościerzyna zostanie zmodernizowana w ramach zadania pn. „Odcinek A - Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna - Somonino oraz nr 214 Somonino - Kartuzy” w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto”. Przebudowane zostaną oba perony, które będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów.

Perony zyskają m. in. nową, antypoślizgową nawierzchnię oraz energooszczędne oświetlenie. Będą też wiaty, które ochronią podróżnych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Pomiędzy ulicami Dworcową a Towarową powstanie przejście podziemne, pełniące również funkcję dojścia na perony. Zaplanowano również budowę 4 wind na wejściach do przejścia oraz dojściach do dwóch peronów stacji, co znacznie poprawi jej dostępność dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Jak się dowiedzieliśmy, inwestycja jest na etapie postępowania przetargowego, na które wpłynęło 10 ofert. Obecnie są one analizowane, a oferenci wzywani są do składania dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów.

