Po zmianach na trasie Kościerzyna - Chojnice łatwiej wsiąść do pociągu. Zmodernizowano perony

Łatwiej wsiąść do pociągu na trasie Chojnice - Kościerzyna

Podróżujący koleją na trasie Kościerzyna - Chojnice już odczuwają zmiany. Po modernizacji łatwiej wsiąść do pociągu. Oczywiście dotyczy to tylko niektórych peronów. Przebudowano je w Powałkach, Raduniu i Lipuskiej Hucie. Na trasie z Chojnic do Kościerzyny PKP Polskie Linie Kolejowe zmodernizował w sumie 9 przystanków i stacji. Od czerwca tego roku podróżni łatwiej wsiadają do pociągów na wyremontowanych przystankach i stacjach Męcikał, Żabno koło Chojnic, Lubnia, Dziemiany Kaszubskie, Kalisz Kaszubski i Brusy. Inwestycję zrealizowano w ramach „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.