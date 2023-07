Kościerzyna: Automat do biletów budzi spore emocje. Podróżni denerwują się, że na ekranie nic nie widać

Przed kilkoma miesiącami, podróżni, którzy korzystali z przejazdów pociągami, byli mocno zdziwieni, kiedy na dworcu PKP w Kościerzynie okazało się, że kasa biletowa jest zamknięta. Działała od wielu lat i pasażerowie zdążyli się do niej przyzwyczaić. Zakup biletu na dworcu znacznie ułatwiał życie. To się jednak zmieniło i niedawno przy dworcu stanął automat do biletów. Niestety, wzbudził on sporo kontrowersji.

- W słoneczne dni kompletnie nic nie widać na ekranie - mówi nasza Czytelniczka. - Trzeba się mocno nagimnastykować, żeby kupić bilet. Jest to bardzo denerwujące, zwłaszcza jak się ktoś spieszy na pociąg. Poza tym, automat stoi w dziwnym miejscu, dość daleko od torów. Nie rozumiem, skąd pomysł na taką lokalizację? Dlaczego nie postawiono go w budynku dworca?