W trzy miesiące chcą wybudować nową ścieżkę rowerową z Kościerzyny do Skorzewa

Wszystko wskazuje na to, że do końca tego roku mieszkańcy będą już mogli pojechać z Kościerzyny do Skorzewa nową ścieżką rowerową. Po wielu trudach realizacja tej ważnej inwestycji wreszcie dochodzi do skutku. Umowy na budowę zostały już podpisane.

- Jak dotąd droga do realizacji tej inwestycji usłana była licznymi przeszkodami. Za nami kilka przetargów, protesty mieszkańców, podrobione podpisy projektantów i w końcu konieczność zorganizowania dodatkowych środków finansowych na rozstrzygnięcie przetargu oraz liczne uwagi od organu wydającego pozwolenie ZRID - informują władze gminy Kościerzyna. - Teraz wszystko wskazuje na to, że Linia Transportu Rowerowego z Kościerzyny do Skorzewa, bo tak zgodnie z dofinansowaniem udzielonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nazywamy ścieżki pieszo – rowerowe, powinna powstać do 20 grudnia 2023 r.