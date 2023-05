Wiosenny Marsz Nordic Walking w gm. Stara Kiszewa. Uczestnicy wędrowali po Nowych Polaszkach i poznawali urokliwe zakątki ZDJĘCIA

Nordic Walking w Nowych Polaszkach

Miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu wzięli udział w Wiosennym Marszu Nordic Walking w gminie Stara Kiszewa. Tym razem przemierzali urokliwe zakątki Nowych Polaszek. Trasa wiodła do Jeziora Hutowego i z powrotem. Pogoda wyjątkowo sprzyjała pieszym wędrówkom i pozwalała napawać się pięknymi widokami okolicznej przyrody.

Dodajmy, że już od kilku lat Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie organizuje wiosenne marsze po to, by uczestnicy mogli poznać piękne tereny gminy. Na co dzień nie ma zbyt wielu okazji, aby wybrać się na spacer do sąsiedniej miejscowości, często nawet mieszkańcy nie wiedzą, jak wiele tracą.