Wreszcie pogoda! Tłumy na plażach w regionie. Mieszkańcy wypoczywają w Wielu w gminie Karsin ZDJĘCIA

Plaża w Wielu jedną z najbardziej malowniczych w regionie

Na Kaszubach wreszcie zrobiło się ciepło, a to oznacza, że mieszkańcy ruszyli na plaże. Kąpieliska opanowały tłumy. Nic dziwnego, bo po wielu deszczowych tygodniach każdy jest spragniony ciepła i wody. Zatem wiele osób w pierwszy ciepły weekend po długim czasie swoje kroki skierowało nad jeziora. W powiecie kościerskim jednym najbardziej malowniczych, a zatem i wyjątkowych jest Jezioro Wielewskie, którego nazwa po kaszubsku brzmi Jezoro Wielewsczé. Położone jest w gminie Karsin na południowym skraju Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, a dokładniej na ziemiach Kaszub Południowych. Warto nadmienić, że to jezioro morenowe, a woda w nim jest niemal krystalicznie czysta.

Co ważne, na północno-wschodnim brzegu jeziora znajduje się miejscowość Wiele. Dzięki temu łatwo jest się tu dostać, a co więcej, gdy znudzi się plażowanie, można wybrać się na spacer po tej urokliwej miejscowości. Znajduje się tu m.in. zabytkowy kościół, jedyna w diecezji pelplińskiej Kalwaria Wielewska i kilka miejsc, w których można zjeść posiłek. Są też pyszne lody, a do Lodziarni u Adama ustawiają się kolejki.