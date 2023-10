Wyniki konkursu fotograficznego „Krajobrazy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”

Zadaniem konkursowym było wykonanie i przesłanie zdjęcia ukazującego krajobraz Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Do jurorskiej oceny zakwalifikowało się blisko 50 prac, w dwóch kategoriach wiekowych. Wybór najlepszych nie był łatwy i po burzliwych naradach w pierwszej kategorii do lat 18 postanowiono przyznać dwa miejsca główne i dwa wyróżnienia, a w drugiej kategorii 18+ trzy miejsca (w tym jedno ex aequo) i cztery wyróżnienia.

Na laureatów konkursu czekają nagrody w postaci sprzętu turystycznego oraz gier edukacyjnych i materiałów promocyjno-edukacyjnych WPK. Nagrody będzie można odebrać do 12 listopada 2023r w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30).