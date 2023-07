Wypadki w Szumlesiu Szlacheckim i Wąglikowicach w powiecie kościerskim. Dwie osoby trafiły do szpitala

Wypadki drogowe w Szumlesiu Szlacheckim i Wąglikowicach

We wtorek kościerscy policjanci zabezpieczali dwa wypadki drogowe. Na miejscu pracowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. W dwóch zdarzeniach drogowych dwie osoby z obrażeniami ciała trafiły do szpitala. Obecnie mundurowi wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadków. Policjanci apelują do wszystkich kierujących o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć na względzie bezpieczeństwo swoje, ale też innych osób.