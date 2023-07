Ulice Świętojańska, Kowalska i Jeziorna w Kościerzynie do remontu! Są na to pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kolejne drogi w Kościerzynie będą remontowane. Tym razem zmiany dotyczą ulic Jeziornej, Kowalskiej oraz Świętojańskiej. Burmistrz Michał Majewski wraz z wojewodą Dariuszem Drelichem podpisali umowę o dofinansowanie projektu przebudowy wspomnianych dróg. Dotacja wynosi 928.100 zł i pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja 2023.

- To kolejny ciąg dróg w naszym mieście, który dzięki pozyskanemu dofinansowaniu przejdzie gruntowną przebudowę - mówi Michał Majewski, burmistrz Kościerzyny. - W ramach inwestycji zaplanowano m.in. wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz co bardzo istotne dla mieszkańców tego rejonu - przebudowę kanalizacji deszczowej, której obecny, katastrofalny stan daje się we znaki, przy każdych większych opadach deszczu.