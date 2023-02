X Bieg Morsa odbędzie się 26 lutego 2023 w Garczynie. Zapisało się już 300 osób. Jeszcze dziś możesz się zgłosić! Joanna Surażyńska

Bieg Morsa to największa tego typu impreza w powiecie kościerskim. Odbędzie się już po raz dziesiąty - 26 lutego 2023 roku w Garczynie, niedaleko Kościerzyny. Ze względu na duże zainteresowanie termin zapisów został przedłużony. Możesz to zrobić jeszcze dziś do północy (21.02.2023).