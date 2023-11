XIII Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym. Kolejne sukcesy karateków z Kościerzyny

Na matach sopockiej Hali 100-lecia zaprezentowało się 363 zawodników z 27 klubów całej Polski , w tym kilkunastu medalistów zakończonych niedawno Mistrzostw Europy we Włoszech. Organizatorem zawodów była Pomorska Akademia Karate Tradycyjnego oraz Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego w Gdańsku . Patronat nad turniejem roztoczył Polski Związek Karate Tradycyjnego.

W Sopocie odbył się ogólnopolski turniej XIII Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym. W tym gronie swoją obecność zaznaczyli zawodnicy Kościerskiego Klubu Karate Do Seiunchin.

Kościerski Klub Karate Do Seiunchin reprezentowało 9 zawodników. Agata Pawłowska zdobyła srebrny medal w konkurencji Kata oraz brązowy medal w trudnej konkurencji Kumite. Dominika Lizakowska uplasowała się na II miejscu, dobywając srebrny medal w konkurencji Kata. Był to jej debiut medalowy. Leszek Zwolakiewicz uplasował się na 4 miejscu w konkurencji Kata. Wiktoria Szmaglińska, Pola Szmaglińska, Helena Koseda uplasowały się na 5 miejscach, a Kajetan Mański przegrał walkę o wejście do strefy medalowej. Bardzo dobrze wypadli również Bruno Kasicki oraz Konrad Daft.