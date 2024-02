Zaginęła Patrycja Sędziak. Szuka jej policja z Kościerzyny

Nieletnia nie powróciła z przepustki do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, do dnia dzisiejszego nie wróciła do placówki i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Rysopis: włosy koloru czarnego do ramion, oczy koloru brązowego, wiek 17 lat, wzrost 170 cm, szczupła budowa ciała, tatuaż na prawym przedramieniu oraz na nogach.