Zima w powiecie kościerskim. Sypnęło śniegiem... Trudne warunki na drogach i chodnikach

- Pługosolarki wyjeżdżały 119 razy, pługi 16 razy, natomiast pojazdy do odladzania 11 razy - wyliczała Izabela Osten-Sacken. - W sobotę rano śnieg zalegał w rejonie Człuchowa na drodze krajowej nr 20 oraz w okolicy Wieżycy na Kaszubach.

Po opadach śniegu i śniegu z deszczem, które przeszły nad województwem pomorskim w piątek wieczorem i w nocy z piątku na sobotę, panują trudne warunki do jazdy. Dyżurna PID GDDKiA Izabela Osten-Sacken podała, że przez noc z piątku na sobotę na drogi krajowe i ekspresowe w regionie wyjeżdżał sprzęt przeciw gołoledzi i do odśnieżania.

Jedni kochają, inni nienawidzą - zima ma tylu zwolenników co i przeciwników. Jednak trzeba przyznać, że krajobraz skuty mrozem wygląda bajkowo. Pierwszy śnieg dał się już we znaki. Uwaga kierowcy, na drogach jest ślisko. Zobaczcie zdjęcia zaśnieżonego powiatu kościerskiego.

Podali, że temperatura minimalna będzie wynosiła od -3 st. Celsjusza do -1 st. Celsjusza, temperatura minimalna przy gruncie może spaść do -4 st. Celsjusza.

Jak zadbać o bezpieczeństwo

Przede wszystkim, zanim wyruszymy w podróż, powinniśmy zaznajomić się z przepisami dotyczącymi jazdy w warunkach zimowych. Opony zimowe, właściwe oświetlenie oraz zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, to kluczowe elementy, które pomagają minimalizować ryzyko wypadków drogowych. Kierowcy powinni także dostosować swoją prędkość do warunków atmosferycznych, unikając nagłych manewrów, które mogą prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem. Bardzo pomocne jest tu, tzw. "hamowanie silnikiem".