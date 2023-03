Złodziej ukradł auto należące do Urzędu Gminy Stara Kiszewa! Samochodem przewożono niepełnosprawnych

Do kradzieży mercedesa, którego właścicielem był Urząd Gminy w Starej Kiszewie doszło w piątek 3 marca 2023 r. Auto stało na parkingu przy urzędzie, na którym w dodatku znajduje się kamera. Ta niestety na niewiele się zdała, bo choć widać dokładnie sprawcę, to jest on zamaskowany.

Wiadomo jednak, że auto zginęło o godz. 21:02, natomiast proces jego kradzieży złodziej zaczął już o godz. 18:45. Ponad dwie godziny zajęło mu uruchomienie pojazdu.