23 kwietnia 2023 roku w Kościerzynie odbędzie się rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Sprawdź, co się będzie działo Joanna Surażyńska

Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika. Miłośnicy dwóch kółek rozpoczynają już sezon motocyklowy. Zima to dla nich czas zdecydowanie mniejszej aktywności. Ale czas przygotować się do sezonu i to z wielką pompą!