Budżet powiatu kościerskiego już uchwalony! Widomo ile pójdzie na inwestycje

Budżet Starostwa Powiatowego w Kościerzynie

Już wiadomo ile Starostwo Powiatowe w Kościerzynie zaplanowało na inwestycje. Przyszłoroczny budżet został uchwalony. A to oznacza, że podzielono pieniądze. W puli dochodów jest nieco ponad 150 milionów złotych.

Wśród planowanych inwestycji są m.in. te dotyczące dróg i tu warto nadmienić, że dotyczą one kilkunastu zadań w tym zakresie. Są też działania edukacyjne. Mówiono o programie stworzenia nowoczesnej bazy edukacji zawodowej. To zaś oznacza, że zmodernizowane i doposażone zostaną pracownie w szkołach średnich.

- Obejmują one inwestycje majątkowe, których udział wynosi 35 mln zł, co ma niewątpliwie korzystny wpływ na rozwój infrastruktury powiatowej - mówi Alicja Żurawska, starosta powiatu kościerskiego.

W tym przypadku prawie 10 mln zł to wkład własny powiatu, natomiast 25 mln zł to kwota środków pozyskanych. Zadłużenie powiatu utrzymuje tendencję spadkową i wynosi 14 mln zł. To pozwala na kontynuację planów inwestycyjnych i rozwijanie obszarów kluczowych dla społeczności lokalnej Powiatu Kościerskiego.

