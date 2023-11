Przekazano klucze do dwóch nowych domów dziecka w Kościerzynie. Budynki robią ogromne wrażenie. Dzieci nie kryły radości

- Pieniądze, które pozyskaliśmy pozwoliły na to, aby ta inwestycja dla budżetu powiatu była jak najtańsza, bo zaledwie ok. 400 tys. zł, co dla nas samorządowców jest bardzo istotne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że budowa kosztowała prawie 11 mln zł. To rekord z czego jestem niezmiernie dumna - mówi Alicja Żurawska, starosta powiatu kościerskiego. - Budynki są nie tylko w pełni wyposażone we wszelkiego rodzaju sprzęty, ale także mają fotowoltaikę, pompy ciepła, zatem są wręcz domami pasywnymi. W każdym z nich zamieszka 14 podopiecznych, wraz z wychowawcami, którzy zajmują się nimi 24 godziny na dobę. Standard zarówno opieki i jak i pobytu będzie tu na bardzo wysokim poziomie.