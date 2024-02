Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kościerzynie. Wyburzono już stary obiekt

To jak istotna dla regionu jest ta inwestycja, wskazuje przyjęta w 2016 roku "Strategia rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna na lata 2016 – 2025". Dzięki środkom z Ministerstwa Sportu i Rekreacji oraz Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład udało się uzyskać dotację w kwocie 12,1 mln zł. Planowana wartość całkowita inwestycji wyniesie 12,6 mln złotych.

Inwestycja obejmuje budowę nowego obiektu – hali sportowej w miejscu rozebranej już sali gimnastycznej. W projekcie uwzględniono boiska do futsalu, piłki koszykowej, tenisa, piłki siatkowej czy badmintona oraz przeniesienie istniejącego placu zabaw. Cały budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a jego zabudowa będzie pozwalać na organizację w nim, oprócz zajęć wychowania fizycznego uczniów, także imprez sportowych poza godzinami lekcyjnymi. Co istotne - wewnętrzny podział hali na kilka mniejszych boisk, umożliwi rozładowanie zajęć wychowania fizycznego, stwarzając tym samym możliwość zakończenia lekcji w godzinach wczesnopopołudniowych.