Festiwal Żurawiny w Dobrogoszczy. Owocowa biesiada w gminie Kościerzyna. W programie wspólne gotowanie i degustacja, konkursy, a także rajd

Co zrobić, aby być zdrowym i szczęśliwym? Odpowiedź na to pytanie zna Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Kościerska Chata. Otóż poleca, aby jeść więcej żurawiny. Ten niewielki owoc, który rośnie na kaszubskich bagnach ma wiele cennych właściwości i doczekał się nawet swojego święta. Już w najbliższy weekend 9-10 września w Dobrogoszczy odbędzie się X Festiwal Żurawiny. Hasło imprezy brzmi: „Jedz więcej żurawiny, będziesz zdrowy i szczęśliwy”.

- Żurawina to skarb naszego regionu, dlatego też uznaliśmy, że coroczny festiwal jej poświęcony to doskonała okazja do promocji powiatu kościerskiego i samej żurawiny - mówi Halina Rogińska, prezes Kościerskiej Chaty. - Jak zwykle uczestnicy mogą liczyć na wiele atrakcji i fantastyczną atmosferę. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.