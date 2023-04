Już wkrótce matury! Zobaczcie zdjęcia maturzystów z 2022 i 2021 r., którzy egzaminy mają już za sobą

Matura 2023

Matura to jeden z najważniejszych egzaminów. Nic dziwnego, że stres przed nim jest ogromny. Uczniowie ostatnich klas szkół średnich na początek zmierzą się z egzaminem z języka polskiego. Ten odbędzie się tuż po majówce, zatem 4 maja 2023 (czwartek) o godz. 9.00.

Maturzyści na rozwiązanie zadań będą mieli aż 240 minut. Pisać mogą więc do godz. 13.00. Oznacza to, że czas pracy znacznie się wydłuża w stosunku do matury w formule 2015 (wówczas było 170 minut). W arkuszu znajdzie się jednak więcej zadań.