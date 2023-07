Kaszuby widziane z lotu ptaka zachwycają! Zobaczcie niezwykłe zdjęcia powiatu kościerskiego wykonane przez Macieja Piankowskiego

Powiat kościerski z góry. Te zdjęcia zachwycają!

Lubisz wędkowanie, ale nie wiesz gdzie się wybrać na ryby? Powiat kościerski ma wiele do zaoferowania. Są tu doskonałe warunki do łowienia ryb. To hobby na każdą kieszeń, które w dodatku pozwala na…

Niewątpliwym atutem tras Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego są usadowione na stelażach tablice opisujące przyrodę, krajobraz i historię regionu. Dodatkowo każdy szlak i ścieżka wyposażona jest w małą infrastrukturę lub miejsce postojowe, co uprzyjemni każdą wycieczkę. Przepiękne krajobrazy można podziwiać z punktów widokowych, usytuowanych na obszarze parku.

Na obszarze WPK można także przyjemnie spędzić czas nad wodą. Szlaki kajakowe i przystanie to doskonałe zaplecze dla miłośników sportów wodnych, takich jak choćby kitesurfing, windsurfing czy żeglarstwo. A same spływy malowniczą rzeką Wdą stwarzają wspaniałą okazję do poznania przyrody z innej perspektywy. Wszystko po to, aby zachęcić mieszkańców i turystów do korzystania z wyznaczonych szlaków, ścieżek i miejsc widokowych, a tym samym umożliwić poznanie terenów WPK, zachowując istniejące bogactwo przyrodnicze.