Kosy i grabie poszły w ruch. A wieczorem uczta muzyczna - tak można podsumować Dni Dziemian 2023

Najpierw miłośnicy tradycji, turyści, mieszkańcy gminy z wójtem na czele udali się na pole obsiane zbożem zlokalizowane w Dębinie u Pana Tomasza Knopika, by uczestniczyć w corocznym pokazie Koszenia Zboża Metodą Tradycyjną. Przedstawiciele sołectw stawili się zaopatrzeni w żniwny sprzęt - kosy i grabie. Błogosławieństwa udzielił ksiądz Marcin Brząkała - wikariusz parafii Dziemiany. Jako pierwszy pokaz rozpoczął Pan Marian Knopik z Dębiny, a za nim pozostali uczestnicy.

Po skończonej pracy obecni częstowali się przygotowanym przez Ośrodek Kultury w Dziemianach i Państwa Knopik ciastem i kawą.

Sztuka koszenia zboża kosą odchodzi powoli w zapomnienie, jednak tradycja nie może zniknąć. Dowodem na to były pokazy tego, co działo się na żniwnych polach dziesięciolecia temu. Wielką sztuką jest także wiązanie snopków żniwnych, którą to umiejętność zaprezentowały panie towarzyszące kosiarzom.