Miłosne igraszki na przystanku autobusowym w Szumlesiu Szlacheckim. Nikt nie rozpoznał tej pary

Seks na przystanku autobusowym na Kaszubach

- Nie udało się ustalić sprawców tego wykroczenia - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji. - Sprawa została umorzona. Apelujemy jednak nadal do świadków lub osób mających wiedzę w tej sprawie, by się zgłaszali do Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie osobiście lub zadzwonili pod nr tel. 47742322.

Seks na rynku w Kościerzynie

Policja szybko ustaliła sprawców nieobyczajnego zachowania. Okazali się nimi: Kamila H. oraz Jan W . Kobieta przyznała się do udziału w zdarzeniu, natomiast mężczyzna nie. Jako pierwsza wyrok usłyszała 30-letnia Kamila H. Musiała zapłacić karę 500 złotych grzywny. 36-latek został przesłuchany przez policjantów. Nie zaprzeczał, że był wówczas na Rynku w Kościerzynie, ale też nie przyznał się do winy. Jednak i w jego przypadku zapadł wyrok.

W sieci ostatnio pojawia się dużo filmów, pokazujących pary, które pomyliły sypialnię z miejscami publicznymi - parkiem, plażą, tarasem widokowym.

- Nasze zachowania erotyczne mają kontekst wielowątkowy. Ja bym się raczej doszukiwał w podejmowaniu aktywności w miejscach publicznych motywów psychologicznych - mówi dr Dariusz Juszczak, psychiatra, seksuolog. - Może to być prowokacja, szukanie nowych doświadczeń, walka z narzuconymi normami, ze stresem, z nudą w związku. Niektórzy ludzie po latach bycia ze sobą wchodzą w etap wypalenia. Nie chcą się ze sobą rozstać, więc szukają innych możliwości rozpalenia związku. I tak próbują... Albo może to być chęć szokowania lub spróbowania zakazanego owocu... Dla niektórych osób jest to bodziec. Ludzie używają seksu dla różnych powodów - jedni się od niego uzależniają, inni robią to dla przyjemności. Dlatego do każdego takiego przypadku należy podchodzić indywidualnie.