Pisarka odwiedziła Grabowo Kościerskie! Ariadna Ignaszak spotkała się z czytelnikami

W 2019 roku za książkę „O księżycu z komina domu na wzgórzu” pisarka otrzymała prestiżowe wyróżnienie literackie - przyznawane w „Ogólnopolskiej Nagrodzie Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego”. Nagrodzona książka wychodzi poza wszelkie schematy patrzenia i uwrażliwia na to, wobec czego pozostajemy obojętni, a nawet bezradni, bo przecież „Nie chodzi o to, by patrzeć na świat przez różowe okulary, ale by w jego szarościach dostrzegać to, co ważne, dobre i piękne”. Nowością wydawniczą Pani Ariadny jest książka „Album z emocjami”. Zmęczenie, duma, wstyd, zachwyt, tęsknota... Czy na fotografii zagości w końcu szczęście? Pstryk! - słyszy oszołomiony Bartek tuż po tym, gdy ktoś wyciąga go z wody. Chyba ma bardzo głupią minę. Tak przynajmniej twierdzi Laura - nieznajoma, która go uratowała. Właśnie zrobiła mu zdjęcie, bo za pomocą starego aparatu zbiera ludzkie emocje. Dziewczyna koniecznie chce dotrzeć na Hel. Po co? Tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się w najnowszej książce autorki.