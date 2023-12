Polska Miss 2023 wybrana! Poznajcie najpiękniejszą Polkę. To do niej trafiła korona i zaszczytny tytuł Miss 2023 roku

Polska Miss 2023 wybrana!

Już wiadomo, kto zdobył tytuł Polska Miss 2023! W pełnym emocji finale wyłoniono zwyciężczynię konkursu. Koronę i tytuł Polska Miss otrzymała Justyna Haberka. 23-latka pochodzi z lat Olkusza (woj. Małopolskie). To studentka psychologii w biznesie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Jest również Przewodniczącą Samorządu Studenckiego oraz Członkinią Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Akademii WSB. Na co dzień pracuje w dziale rekrutacji na uczelni, w której studiuje. To nie pierwsze zwycięstwo w konkursie piękności. Pani Justyna w roku 2020 zdobyła tytuł Miss Małopolski, a teraz jest także najpiękniejszą Polką 2023 roku!

Uroczyste gale zorganizowano w Terminal Event Center we Wrocławiu. Kandydatki do tytułu Polska Miss walczyły nie tylko o zaszczytne tytuły, ale także atrakcyjne nagrody. Łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 200 000 złotych. Co ciekawe, nowa Polska Miss zdobyła koronę, a także nagrody, których wartość to łącznie ponad 90 000 złotych. Zaś sama nagroda główna wynosiła 50 000 zł.