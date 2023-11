Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Kościerzynie. Na uczestników czeka mnóstwo wydarzeń związanych z prawem

Tydzień Edukacji Prawnej w Kościerzynie

- Celem tej inicjatywy jest budowanie świadomości prawnej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku instytucji wymiaru sprawiedliwości jako przyjaznych obywatelowi - informują organizatorzy. - Jest to przedsięwzięcie skierowane w szczególności do młodzieży szkolnej. W ramach obchodów odbędzie się szereg wydarzeń, które przybliżą ich uczestnikom podstawowe zagadnienia z dziedziny prawa oraz wymiaru sprawiedliwości.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Świadkiem można być niezależnie od tego, czy jest się osobą dorosłą, dzieckiem czy nastolatkiem. Wystarczy przypuszczenie, że dana osoba widziała lub wie coś ważnego. W niektórych przypadkach świadkowie, w tym zwłaszcza osoby poniżej 15 roku życia, są przesłuchiwani nie na sali rozpraw, a w przyjaznym pokoju przesłuchań tzw. Niebieskim Pokoju, gdzie przebywają co do zasady tylko z sędzią i psychologiem. Przesłuchanie to jest nagrywane. Konkurs dotyczy tego, jak autorzy prac wyobrażają sobie takie przesłuchanie czy pokój przesłuchań. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych. Prace należy złożyć do 8.11.2023r. godz. 15:00 w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Kościerzynie.