Potrącenie dwóch pieszych w Kościerzynie. Do obu zdarzeń doszło na pasach

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w przeciwieństwie do kierujących samochodami, nie są osłonięci karoserią pojazdu, nie mogą też liczyć na działanie poduszek powietrznych czy też pasów bezpieczeństwa. Mogą jednak w trosce o własne bezpieczeństwo zapewnić sobie dodatkową ochronę poprzez noszenie różnego rodzaju elementów odblaskowych, czy też prawidłowe wyposażenie roweru co w istotnym stopniu wpływa na pozostawanie widocznym dla innych uczestników ruchu, a tym samym sprawia, że ryzyko potrącenia maleje do minimum.

W okresie jesienno-zimowym, gdy pieszy ma na sobie ubranie w szaro-czarnych kolorach i nie posiada na wierzchniej odzieży elementów odblaskowych, tak naprawdę jest niewidoczny - kierowca jest w stanie zobaczyć go dopiero z odległości 20-30 metrów czyli w sytuacji, gdzie kierujący pojazdem nie będzie miał szans na jakąkolwiek reakcję. Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w elementy odblaskowe, kierowca spostrzeże go już z odległości 130-150 metrów, czyli ok. 5 razy szybciej. To może uchronić pieszego przed kalectwem, a nawet uratować mu życie.